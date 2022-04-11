Yüksekova Ovası'nda kardelen cümbüşü - Son Dakika
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Yüksekova Ovası'nda kardelen cümbüşü

11.04.2022 10:50

Yüksekova Ovası'nda kardelen cümbüşüHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olan kardelenlerin açması ovaya apayrı bir güzellik kattı.

Yüksekova Ovası'nda kardelen cümbüşü

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olan kardelenlerin açması ovaya apayrı bir güzellik kattı.

Kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, Yüksekova ilçesinde kendilerini gösterdi. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyü yakınlarında bulunan ovada beyaz örtü şeklinde yeşeren kardelenler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen kardelenlerin etrafını çeviren Cilo Dağı'nın karlı yamaçları ise ayrı bir güzellik katıyor.

Her sene nisan ayında çıkmaya başlayan kardelenler, fotoğraf sevenler tarafından da büyük ilgi görüyor. Muğlalı öğretmen Tülay Daşgın, Yüksekova'nın nisan aylarında çok güzel olduğunu belirterek, "Çetin geçen kış zorluğundan sonra kardelenler çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanını gezdim, öğretmenlik yaptım ama böyle bir güzellik görmedim. Burası çok güzel görüntü oluşturuyor. Yüksekova Ovası zaten şu an beyaz gelinliğini giymiş durumda ve etrafını saran Cilo Dağları o güzel kar manzarasıyla adeta hayran bırakıyor. Bu güzellikleri herkesin görmesini isterim" dedi.

Kardelenleri yerinde görmek için geldiklerini belirten Adem Özkesici ise "Bizde güzellikleri görmek için geldik. Her sene olduğu gibi bu sene de ovamızda kardelenler çiçek açmış. Şu an herkes akın etmiş durumda ve fotoğraf çekiyor. Şu an muhteşem bir manzara içerisindeyiz. Bizde o güzellikleri doyasıya fotoğraflıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksekova Ovası'nda kardelen cümbüşü
Yüksekova Ovası'nda kardelen cümbüşü
Yüksekova Ovası'nda kardelen cümbüşü

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Yüksekova, Hakkari, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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