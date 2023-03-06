Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu - Son Dakika
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Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

06.03.2023 09:00

Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştuHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı.

Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı.

Yüksekova ilçesinin Şişol Dağı üzerinde oluşan ve yaklaşık bir saat boyunca bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutlarının engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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