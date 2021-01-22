Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü - Son Dakika

Ayrıca VEDAŞ ekipleri de çığ nedeniyle bölgede oluşan elektrik arızasını giderdi.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekipleri, çığ nedeniyle kardan kapanan yolu bir saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Hakkari 'de çığın düştüğü Yüksekova-Şemdinli kara yolu ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

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