- Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü - Son Dakika

- Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü
22.01.2021 13:28
- Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova kara yoluna çığ düşerken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
- Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü
HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova kara yoluna çığ düşerken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şemdinli-Yüksekova yolunun Güzelkonak Geçidi bölgesine bugün saat 08.30 sıralarında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
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