Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü - Son Dakika

Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü
7 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayoluna düşen çığ korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli karayoluna düşen çığ korkuttu. Yapılan sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.
Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştü. Araçların mahsur kaldığı bölgede Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Can ve mal kaybının olmadığı olayda, yürütülen çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.
(İHA)
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