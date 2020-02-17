Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü - Son Dakika

Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayoluna düşen çığ korkuttu.

Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli karayoluna düşen çığ korkuttu. Yapılan sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştü. Araçların mahsur kaldığı bölgede Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Can ve mal kaybının olmadığı olayda, yürütülen çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

(İHA)

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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