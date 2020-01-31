Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı - Son Dakika

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Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.
Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda seyreden yaklaşık 30 araç, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken, bölgede kar yağışı ise aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ
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