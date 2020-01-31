Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı - Son Dakika

Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.

Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.


Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda seyreden yaklaşık 30 araç, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken, bölgede kar yağışı ise aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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