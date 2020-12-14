Yüksekova sessizliğe büründü - Son Dakika

Yüksekova sessizliğe büründü
14.12.2020 22:34
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de akşam saat 21.00 itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de akşam saat 21.00 itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardından ilçe sessizliğe büründü.
Türkiye'de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında kısıtlama başlatıldı. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması adete şehri sessizliğe bürüdü. Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Aralık Salı günü saat 05.00'e kadar devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, güvenlik güçleri ise yollarda denetimlerini sürdürüyor. - HAKKARİ
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