Son Dakika Haberleri: Yüksekova, Siirt Hasbey'i 3-1 Mağlup Etti

Yüksekova, Siirt Hasbey'i 3-1 Mağlup Etti

54 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Siirt Hasbeyspor Kadın Futbol Takımını 3-1 mağlup etti.

Yüksekova, Siirt Hasbey'i 3-1 Mağlup Etti, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Siirt Hasbeyspor Kadın Futbol Takımını 3-1 mağlup etti.

İlçe Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2-1 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da oyun hakimiyetini eline alan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Siirt Hasbeyspor Kadın Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım maç sonrasında oynadıkları güzel futbol ve aldıkları galibiyetten ötürü takım oyuncularını tebrik etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:19 Kaynak: İHA

Futbol, Siirt, Yüksekova, Spor
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