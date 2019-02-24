Yüksekova, Siirt Hasbey'i 3-1 Mağlup Etti
54 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Siirt Hasbeyspor Kadın Futbol Takımını 3-1 mağlup etti.
Hakkari
'nin Yüksekova
Belediyespor Kadın Futbol
Takımı, evinde konuk ettiği Siirt
Hasbeyspor Kadın Futbol Takımını 3-1 mağlup etti.
İlçe Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2-1 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da oyun hakimiyetini eline alan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Siirt Hasbeyspor Kadın Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.
Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım
maç sonrasında oynadıkları güzel futbol ve aldıkları galibiyetten ötürü takım oyuncularını tebrik etti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:19 Kaynak: İHA
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