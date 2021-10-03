Üye Girişi
YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR - Son Dakika

YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

03.10.2021 09:57

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay Yüksekova, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz dedi.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Yüksekova'da tarım arazilerini de etkiledi. Kışın kar yağışının az olduğu, ilkbaharda ise beklenen yağışları almayan ilçede kuraklık endişe verici boyutta. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Kuru tarım yapılan arazilerde de rekolte düştü.

'KURAKLIK HAYVANCILIĞI DA ETKİLEDİ'

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, kuraklığın hayvancılığı da etkilediğini belirterek, İlçemiz, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz. İlkbahar 'bezoz' diye ektiğimiz, buğdayların yemleri ya da yem bitkilerini 3 defa sularız. Su olmadığı zaman bunlar kurur, tarlalar kuruduğu zaman elde etmiş olduğumuz ürünler azalır. Dolayısıyla hayvanlarımıza bu yemi veremeyiz. Hayvan popülasyonumuz da zayıflar. Bu entegrasyonda eğer kuraklık varsa yoncalarınızı, korungalarınızı, fillerinizi doğru biçemiyorsanız, bir katma değer yaratmıyorsanız hayvancılıkta da bu katma değer yoktur dedi.

'ÇİFTÇİMİZ ÇOK MAĞDUR DURUMDADIR'

İlçede bir milyona yakın küçükbaş hayvanın olduğunu belirten Onay 600 bin dönüm arazi var. Bunun 220 bini ovada. Şu an hayvanlarımızı satmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, bu kış yedireceğimiz yem yoktur. Yemlerimizi, kendimiz tarlalarımızdan istihsal ederdik. Kuraklığın meydana getirdiği susuzluktan dolayı yapamadığımız sulama, bizi ve tarımımızı çok geri götürmüştür. Tarım alanlarının getiremediği yemleri, hayvanlarımıza verecek durumda değiliz. Bu nedenle hayvanlarımız piyasaya ucuza satılıyor. Çiftçimiz çok mağdur durumdadır. Burası Anadolu'nun diğer yerine benzemiyor. Nehil Çayı'nın götürdü 52 metreküp, şu anda 7 ile 8 metreküpe düştü. Bunlar da ovada kullanılmaz durumda. Ovanın taban su seviyesi 2 ile 3 metredeydi. Şimdi 25 ile 30 santimetreye düştü diye konuştu.

YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR
YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR
YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR
YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR
YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR
YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR
YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR
YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Ziraat Odası, Adnan Onay, Yüksekova, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak 10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek 09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek Meral Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Fazladan 10 milyar dolar ödendi, şimdi bu hak mı? 09:53 Meral Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Fazladan 10 milyar dolar ödendi, şimdi bu hak mı?
TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor 09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank girdi! Operasyonda çok sayıda mahkum yaralandı 09:18 Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank girdi! Operasyonda çok sayıda mahkum yaralandı Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler 18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler

Son Dakika Haberleri
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
09:50 Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama "hileli denetleme işlemleri" sonucu görevinden istifa etti
09:49 Akrabaların çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 5 yaralı
09:47 Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor
09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
09:42 Son dakika! İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
09:04 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor
09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti
Eczanelerde 84 lira olan grip aşısı, 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar ve hamilelere ücretsiz olarak yapılacak Eczanelerde 84 lira olan grip aşısı, 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar ve hamilelere ücretsiz olarak yapılacak         
10:33
Tıpkı güneşleniyor gibi! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk kamerada Tıpkı güneşleniyor gibi! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk kamerada         
10:08
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı         
09:48
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 10:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: YÜKSEKOVA, SON 50 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement