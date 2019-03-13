Son Dakika Haberleri: Yüksekova Tema Vakfı Sorumlusu Kenan Canan Oldu

Yüksekova Tema Vakfı Sorumlusu Kenan Canan Oldu

47 dakika önce

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Yüksekova Sorumlusu, Esendere Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan oldu.

Yüksekova Tema Vakfı Sorumlusu Kenan Canan Oldu, System.String[]
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Yüksekova Sorumlusu, Esendere Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan oldu.

TEMA Vakfı'nın ilçe sorumluluğu görevini gönüllü yürüten Kayak Milli Takım Antrenörü Bayram Ören, görevini Esendere Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Canan'a devretti.

Canan, yaptığı açıklamada, TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu ve bu görevi memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Gönüllülerin, vakfın her zaman en büyük gücü olduğunu anlatan Canan, "Yüksekova'nın doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız." dedi.

Bunun için de çok gönüllüye ihtiyaç olduğunu aktaran Canan, "Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz. Doğal varlıkların korunması için birçok bilgilendirici çalışma yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:19 Kaynak: AA

Türkiye, Anadolu Lisesi, Esendere, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi

AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 22:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova Tema Vakfı Sorumlusu Kenan Canan Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]