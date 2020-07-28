Yüksekova TSO'dan Vali Akbıyık'a teşekkür plaketi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Yüksekova TSO Başkanı Abdurrahman Pınar, TSO Meclis Başkanı İzzettin Metin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seracettin Keği ve Genel Sekreter Saime Mengeç, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek Yüksekova TSO'ya verdikleri destek için kendisine teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Yüksekova heyetine teşekkür etti. - HAKKARİ