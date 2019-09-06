Son Dakika Haberleri: Yüksekova tünellerine kavuşuyor
Son Dakika Yerel Haber

Yüksekova tünellerine kavuşuyor

22 dakika önce

Yüksekova tünellerine kavuşuyor -Yüksekova 17 kilometre uzunluğunda tünellere kavuşuyor -Yüksekova'nın çileli yolları Tarihe karışıyor -Yüksekova ile Yeni Köprü Arası 15 Kilometre KısalıyorHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeniköprü ile Yüksekova arası 17 kilometre tünel, 3 viyadük ve...

Yüksekova tünellerine kavuşuyor

-Yüksekova 17 kilometre uzunluğunda tünellere kavuşuyor

-Yüksekova'nın çileli yolları Tarihe karışıyor

-Yüksekova ile Yeni Köprü Arası 15 Kilometre Kısalıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeniköprü ile Yüksekova arası 17 kilometre tünel, 3 viyadük ve sanat yapıları ile çalışmalarına başlayarak, çileli yolları tarihe karışıyor.

Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköprü ile Yüksekova arası dev hizmet başlatılarak olarak 3 viyadük ve sanat yapıları ile 17 kilometrelik tünel çalışmalarına başlandı. Yıllardır ilçede yaz ve kış sıkıntılı olan yollar artık tarihe karışarak 5 yıl boyunca üzerinde çalışacağı tüneller T1 ve T2 olarak maliyeti 1,5 katrilyon yapımına mal olacak. Her sene ilçeden Hakkari, Van gibi illere giderken, kışın çığ tehlikesi, kayaların düşmesi, keskin virajlarıyla yaşanan kazalardan kurtulmak için ikçeye bağlı Dibek köyün mevkiinde başlatan tünel çalışmaları 5 yıl içerisinde Yeniköprü'nün yanında bulunan Çığlı köyünün yanında tamamlanacak. Tüm ggece gündüz çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Demce Yapı Yüksek Jeoloji Mühendisi Şantiye Şefi Abdulselam Tekin; "Bu tünellere T1 tüneli şimdi kazı çalışmasındayız. Yaklaşık Yeniköprüyle Yüksekova arasını 15 kilometre kısaltıyor. Aynı zamanda kış şartlarında yollardan çığ olaylarına karşı, kaya düşmelerine karşı bir nevi bu çok önemli bir proje, önemli bir yatırım. İran'la sınır kapısına kadar çok önemli bir yatırım olacak bu tünel çalışması. Çift tüneller olarak T1 ve T2 olarak çalışmaktadır. Tünelimizde yaklaşık 50 personel çalıştırıyoruz. Her bir makine operatörü farklı ve ayrı çalışıyor. Makine olarak Robot, Jombo, Kamyon, Loder, Ekskavatör olmak üzere belli makinalarla kazı çalışması yürütmekteyiz. Aynı zamanda sağlam bir zemine girdik dinamitlerle tünel patlatması yapılmaktadır. Allah'ın izniyle 5 sene içerisinde biter. İfadelerini kullandı.

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor
Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı Bir aile faciası daha! Tartıştığı kocasını keserle öldürdü Yenikapı'daki araçların yankıları sürerken kafa karıştıran bir belge ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:28:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova tünellerine kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]