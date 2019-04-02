Yüksekova U15 Takımı İl Şampiyonu Oldu

1 mağlup ederek il şampiyonu oldu.

1 mağlup ederek il şampiyonu oldu.



Kendi grubunu ilk sırada tamamlayarak son maçını Hakkari Belediyespor ile Mezran Şehir Stadında oynayan Yüksekova U15 Genç Futbol Takımı, aldığı 3-1'lik skorla şampiyonluğunu ilan etti. Gençler Yerel Liginde mücadele eden Yüksekova Belediyespor U15 Genç Futbol Takımı, kenti temsilen Türkiye şampiyonasına katılacak. - HAKKARİ

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