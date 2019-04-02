Yüksekova U15 Takımı İl Şampiyonu Oldu
1 saat önce
1 mağlup ederek il şampiyonu oldu.
1 mağlup ederek il şampiyonu oldu.
Kendi grubunu ilk sırada tamamlayarak son maçını Hakkari Belediyespor ile Mezran Şehir Stadında oynayan Yüksekova U15 Genç Futbol Takımı, aldığı 3-1'lik skorla şampiyonluğunu ilan etti. Gençler Yerel Liginde mücadele eden Yüksekova Belediyespor U15 Genç Futbol Takımı, kenti temsilen Türkiye şampiyonasına katılacak. - HAKKARİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:12 Kaynak: İHA
Şarkıcı Tuğba Yurt, Kendisini Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu
Wolfsburg, Abdullah Avcı'nın Peşinde
Beşiktaş, Borçsuz Kağıdını TFF'ye Göndermedi
Galatasaray'da Belhanda Gıda Zehirlenmesi Geçirdi