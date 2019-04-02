Son Dakika Haberleri: Yüksekova U15 Takımı İl Şampiyonu Oldu

Yüksekova U15 Takımı İl Şampiyonu Oldu

1 saat önce

1 mağlup ederek il şampiyonu oldu.

Yüksekova U15 Takımı İl Şampiyonu Oldu, System.String[]
1 mağlup ederek il şampiyonu oldu.

Kendi grubunu ilk sırada tamamlayarak son maçını Hakkari Belediyespor ile Mezran Şehir Stadında oynayan Yüksekova U15 Genç Futbol Takımı, aldığı 3-1'lik skorla şampiyonluğunu ilan etti. Gençler Yerel Liginde mücadele eden Yüksekova Belediyespor U15 Genç Futbol Takımı, kenti temsilen Türkiye şampiyonasına katılacak. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:12 Kaynak: İHA

Futbol, Genç, Hakkari, Yüksekova, Spor
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