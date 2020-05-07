Yüksekova-Van karayolu 6 günün ardından kontrollü bir şekilde açıldı - Son Dakika

Yüksekova- Van karayolu 6 günün ardından kontrollü bir şekilde açıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce meydana gelen heyelandan dolayı kapalı olan karayolunda çalışmalar sürerken, karayolu tek şerit ve kontrollü bir şekilde açıldı.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar geçtiğimiz günlerde Yüksekova-Van karayolunun yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgede ekipler yola yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, geçişlerin sağlaması için yolun kenarından Zap Suyu'na akan dere üzerinden geçici yol yapımı çalışmaları da sürerken, karayolu tek şerit ve kontrollü bir şekilde açıldı.