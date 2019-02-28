Son Dakika Haberleri: Yüksekova-Van Karayoluna Kaya Düştü

Yüksekova-Van Karayoluna Kaya Düştü

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karayoluna dev kaya parçaları düşerken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yüksekova-Van Karayoluna Kaya Düştü, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karayoluna dev kaya parçaları düşerken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yüksekova- Van karayoluna Tatlı köyü yakınlarında kaya düştü. O esnada yolda kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önlerken, taksi sürücüsü Cafer Atalay ise durumu fark ederek hemen yetkililere haber verdi. Yüksekova'dan Hakkari'ye gideceğini ifade eden Cafer Atalay, "Tatlı köyü yakınlarında dağdan kopan kayaları görerek hemen arabamı durdurdum. O esnada kimsenin yoldan geçmemesi olası bir faciayı önledi. Kaldırabildiğim kaya parçalarını yoldan kaldırdım, diğerleri için de yetkililere haber verdim" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

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