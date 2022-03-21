Yüksekova ve Çukurca'da nevruz kutlaması - Son Dakika
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Yüksekova ve Çukurca'da nevruz kutlaması

21.03.2022 19:00
Yüksekova ve Çukurca'da nevruz kutlaması

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde HDP tarafından nevruz kutlaması yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde HDP tarafından nevruz kutlaması yapıldı.

Yüksekova Yeni Mahalle'deki Şehir Stadı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan noktalardan alana alındı.

Alanda ateş yakılmasından sonra katılımcılar, müzik eşliğine halaylar çekerek eğlendi.

Etkinliğe HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililer katıldı.

Çukurca

Çukurca ilçesinde Emir Şaban Mahallesi'nde organize edilen etkinlik için gelenler, güvenlik görevlilerinin oluşturduğu noktalardan alana alındı.

Ateş yakılmasının ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Yüksekova ve Çukurca'da nevruz kutlaması
Yüksekova ve Çukurca'da nevruz kutlaması

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Halkların Demokratik Partisi, Yüksekova, Hakkari, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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