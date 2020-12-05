Yüksekova ve Çukurca ilçesinde sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Yüksekova ve Çukurca ilçesinde büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her iki ilçede cadde, sokak, park ve meydanlar boş kaldı.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi, "evde kal" anonsları yaptı.