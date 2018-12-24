Son Dakika Haberleri: Yüksekova'ya Çöp Konteyneri Desteği

Yüksekova'ya Çöp Konteyneri Desteği

58 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yüksekova Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bin çöp konteyneri gönderildi.

Yüksekova'ya Çöp Konteyneri Desteği, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yüksekova Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bin çöp konteyneri gönderildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilen konteynerler, Cengiz Topel Caddesi'ne bağlı sokaklarda belirlenen noktalara bırakıldı.

Konteynerlerin karla mücadele çalışmaları sırasında zarar görmemesi için havaların ısınmasının ardından dağıtılacağı belirtildi.

Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş, yaptığı açıklamada, yaşanılabilir ve temiz çevre sloganıyla ekiplerin mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kentin temizliğinin belediyenin aslı görevi olduğunu vurgulayan Kandaş, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız şehir hepimizin. Bu amaçla, daha temiz ve yaşanılır bir Yüksekova için üzerimize düşen vatandaşlık görevini yerine getirmeliyiz. Temizlemenin birinci unsuru kirletmemektir. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:49 Kaynak: AA

Yüksekova, Güncel
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