Yüksekova'ya Çöp Konteyneri Desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yüksekova
Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bin çöp konteyneri gönderildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilen konteynerler, Cengiz Topel
Caddesi'ne bağlı sokaklarda belirlenen noktalara bırakıldı.
Konteynerlerin karla mücadele çalışmaları sırasında zarar görmemesi için havaların ısınmasının ardından dağıtılacağı belirtildi.
Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş, yaptığı açıklamada, yaşanılabilir ve temiz çevre sloganıyla ekiplerin mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kentin temizliğinin belediyenin aslı görevi olduğunu vurgulayan Kandaş, şöyle konuştu:
"Yaşadığımız şehir hepimizin. Bu amaçla, daha temiz ve yaşanılır bir Yüksekova için üzerimize düşen vatandaşlık görevini yerine getirmeliyiz. Temizlemenin birinci unsuru kirletmemektir. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevidir."