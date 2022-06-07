Yüksekova'ya doğalgazın gelmesi vatandaşları sevindirdi - Son Dakika
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Yüksekova'ya doğalgazın gelmesi vatandaşları sevindirdi

07.06.2022 16:55

Yüksekova'ya doğalgazın gelmesi vatandaşları sevindirdi Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın geçtiğimiz günlerde Yüksekova ilçesinde doğalgaz gelecek açıklaması sonrası vatandaşları sevindirdi.

Yüksekova'ya doğalgazın gelmesi vatandaşları sevindirdi

HAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın geçtiğimiz günlerde Yüksekova ilçesinde doğalgaz gelecek açıklaması sonrası vatandaşları sevindirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesine çekilecek doğal gaz hattı yapım işi sözleşmesinin imzalandığını ve yer tesliminin yapıldığını müjdesini vermişti.

Yüksekova'nın doğalgaza kavuşacağı müjdesinin ardında vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Doğalgazın Yüksekova ilçesine gelmesi güzel haber olduğu diyen Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, "Artık insanlarımız refah bir seviyede yaşayacaklarının bir göstergesidir. Artık şehrimiz tamamen kömür dumanından kurtulacak en güzel tarafı da bu. Çükü şehrimiz yıllardır kömür dumanından etkileniyordu. Birçok hastalık sebebi olmuş durumdaydı. Artık yavaş yavaş kömürün şehrimizde yok olacağını göreceğiz. Özellikle yakın zamanda Yüksekova'da doğalgazın çalışmaların başlaması mutlu verici inşallah tüm şehrimize hayırlı olur. Bu güzel hizmette katkıları olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yüksekova için en güzel hizmet bu olmalı diyen Musa Bartın isimli esnaf, "Birkaç gündür alınan haberlere göre Yüksekova'mıza doğalgaz gelecek. Buda sevindirici bir haber zaten. Özellikle ekonomi açısından çok iyi oldu. Özellikle Yüksekova'mız hava kirliliğinde kurtulacak en önemlisi de bu. Kömür olduğu sürede Yüksekova'da hastalık ve maske takmak zorunda olacağız. İnşallah kısa sürede gelir hepimiz bu sıkıntılardan kurtuluruz. Bu hizmeti getiren ve sağlayan herkese de teşekkür ederiz. Keşke de daha erken gelseydi yine de teşekkür ederiz" dedi.

Sabırsızlıkla doğalgazın gelmesini beklediklerinin belirten Sinan Tayak isimli esnaf ise, "Doğalgazın gelmesi çok sevindirici bir haber. Valimizin verdiği haber çok umut verici çokta memnun kaldık. Umarız bu doğalgaz kısa sürede Yüksekova'mıza gelir. Mevsim şartların dolayı ne kadar erken gelirse bizim için o kadar çok iyidir. Aslında sabırsızlıkla bekliyoruz çünkü Yüksekova'nın yıllardır beklediği en büyük hizmetti. En büyük güzel yanı ise kömürün verdiği hava kirliliğinden kurtulacağız. Bu hizmette emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Yüksekova'ya doğalgazın gelmesi vatandaşları sevindirdi
Yüksekova'ya doğalgazın gelmesi vatandaşları sevindirdi
Yüksekova'ya doğalgazın gelmesi vatandaşları sevindirdi
Yüksekova'ya doğalgazın gelmesi vatandaşları sevindirdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'ya doğalgazın gelmesi vatandaşları sevindirdi - Son Dakika

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