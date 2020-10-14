Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi - Son Dakika

Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi

14.10.2020 09:28
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan arkadaşını ziyarete gelen İtalyan Alberto Zoni, kısa sürede ortama ayak uydurarak koyun sağmayı bile öğrendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan arkadaşını ziyarete gelen İtalyan Alberto Zoni, kısa sürede ortama ayak uydurarak koyun sağmayı bile öğrendi.

İtalya'nın Milano kentinde yaşayan Alberto Zoni, Yüksekovalı arkadaşı Adnan Çelik'i ziyarete geldi. Büyükçiftlik beldesinde misafir olarak ağırlanan İtalyan, kısa sürede buradaki yaşama uyum sağladı. Belde sakinleri ile köy işlerine atılan İtalyan, berivanlarla koyun sürüsünün içine girip koyun sağıyor, inşaat ustalarına yardım ediyor.

Belde sakinlerinin beğenisini kısa sürede kazanan Alberto Zoni, Yüksekova doğasını çok beğendiğini ve tekrar gelmek istediğini söyledi. Gezgin biri olduğunu ve dünyayı gezdiğini belirten Alberto Zoni, "Adnan Çelik ile İtalya'da tanışmıştık. Okuduğum üniversitede denk geldim. Bir süre sonra iyi bir arkadaş olduk. Kendisine her zaman memleketini görmek istediğimi söylüyordum. Ben de Yüksekova'ya geldim ve ben buraya geldiğimde büyük bir şoka girdim. Burada hiçbir şekilde yaşam olamaz diye düşündüm. Fakat buraları gördüğümde gerçekten yanıldığımı anladım. Gerçekten buranın insanı ve yaşamı çok güzel. Ben hiçbir yerde bu kadar samimi insan görmedim. Ben yine gelmek istiyorum. Bu sefer ailemi de getirmek istiyorum. Ailem korona virüs salgınından dolayı gelemedi. Ailemle yazın gelmek istiyoruz. Ot biçme ve pancar döneminde gelmek istiyorum. Ben şu an bu atmosfer karşında çok mutluyum. Ben buradaki köy yaşantısını gerçekten çok sevdim. Koyunların içine geldim, berivanlarla koyun sağdık ve hatta tek başıma sağmayı da öğrendim. İtalya'da yaşadığım şehir çok büyük. Oralarda böyle bir hava, böyle ortam bulmak olanaksız. Özellikle buradaki dağları çok sevdim, çünkü bizim oralarda böyle büyük dağ yok. Bizim yaşadığımız yer dümdüz bir coğrafya. Burası insana huzur veriyor. Burada insanlar çok cana yakın. Adnan'ın ailesi artık bundan sonra benim ikinci ailemdir. Kardeşleri de artık benim kardeşlerimdir" dedi.

Misafirlerinin Yüksekova'daki yaşama kısa sürede adapte olduğunu kaydeden Adnan Çelik, "Alberto buradaki Müslümanların yaşamlarını daha iyi gördü. Buranın tarihini de çok merak ediyordu. Geldiğimizde Van'da Urartuların kalesine götürdüm. Van kedi evini gezdirdim. Bizim Büyükçiftlik'te tarihi yerler var, oranları göstereceğim. Özellikle dağları gezmek istiyor. Ayrıca bana diyor ki 'ben ömrümde ilk kez yıldızları bu kadar yakın gördüm. Çok mutlu burada. Biz de gidene kadar misafirperverliğimizi göstereceğiz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi
Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi

Büyükçiftlik, Yüksekova, Hakkari, İtalyan, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yüksekova'ya hayran kalan İtalyan, koyun sağmayı öğrendi - Son Dakika

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