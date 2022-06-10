Yüksekova'ya ilkokul yaptıran Kayserili hayırsevere öğrencilerden sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Yüksekova'ya ilkokul yaptıran Kayserili hayırsevere öğrencilerden sürpriz ziyaret

10.06.2022 18:20

Kayserili hayırsever Mehmet Altun, kente kazandıracağı okulun temel atma töreninde, 8 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptırdığı ilkokuldan mezun olan öğrencilerle buluştu.

Kayserili hayırsever Mehmet Altun, kente kazandıracağı okulun temel atma töreninde, 8 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptırdığı ilkokuldan mezun olan öğrencilerle buluştu.

Talas Belediyesi Millet Bahçesi'nde yaptırılacak Türkan-Avukat Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayırseverliğiyle bilinen Mehmet Altun'a sürpriz hazırladıklarını, Yüksekova'daki ilkokuldan mezun olan öğrencileri Kayseri'ye davet ettiklerini söyledi.

Öğrencilerden Zehra Gezen, "İlkokulumuzu bize kazandıran Mehmet Altun babamıza ve Yüksekova'ya kadar gelerek okulumuzun yapımına karar veren Türkan Altun annemize teşekkürümüz bir ömür devam edecek. Her ikisinin ellerinden saygıyla öpüyoruz. Yüksekova ve öğretmenlerimizden selam getirdik." diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Altun ise Kayseri'nin Kemer köyünde doğduğunu, yoksulluk çektiğini, azimle okuyarak hukuk fakültesini kazandığını ve yıllarca avukatlık yaptığını anlattı.

Eşiyle hayır işlerine yöneldiklerini ifade eden Altun, "Hiçbir malın sahibi olmadığınızı anlayın. Bu dünyada misafir olduğunuzu anlayın. Elinizle ne verirseniz onu alır götürürsünüz." dedi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri'nin yıllardır hayırseverliğiyle bilindiğini, 4 üniversitenin 150'ye yakın binasının hayırseverlerce yaptırıldığını dile getirdi.

Hayırseverlerin unutulmayacağı aktaran Özhaseki, "Yüksekova'dan gelen bu yavrularımızın size dua ettiği gibi buralarda okuyanlar da size dua edecek." diye konuştu.

Bir süre önce katıldığı bir programda, konuşmacıların genellikle devlet hakkında olumsuz ifadeler kullandığını dile getiren Özhaseki, "Her şey devletten beklenmemeli. Bu devleti temsil eden bizleriz. Onları kınayarak, kötüleyerek, devleti kutsamayarak, tam tersini yaparak nereye varacaksınız? Kötüle de kötüle devleti, siz ne yapıyorsunuz, sizin zenginleriniz hiç yok mu?" dedi.

Konuşmaların ardından hayırsever çifte çiçek takdim edildi.

Özhaseki " Kocasinan'ın Yıldızları" programına katıldı

Bu arada, Özhaseki ve Vali Gökmen Çiçek, temel atma töreni öncesi Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, okullar arası yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirildiği "Kocasinan'ın Yıldızları" programına katıldı.

Özhaseki, yıllarca belediyecilik yaptığını belirterek, "Artık yavaş yavaş siyasete ve bu tür işlere veda etme zamanı geldi. Ama gönül rahatlığı içerisinde herkese elveda derken içimin de bir heyecanla kaplı olduğunu, gözümüzün arkada kalmadığını ifade ederek ayrılmak istiyorum. Allah sizleri var etsin, önlerinizi açık etsin. Lütfen bu vatanı çok sevin." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek de öğrenciler adına Özhaseki'den, TEKNOFEST'in Kayseri'de yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öneride bulunmasını talep etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kayseri ve Türkiye'nin geleceği gençlerin neler yapacağına yarışmalarda şahit olduklarını, güçlü Türkiye için 2023'te daha fazla projelere imza atacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, eğitim yılı boyunca düzenlenen çeşitli spor müsabakaları ile resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Yüksekova'ya ilkokul yaptıran Kayserili hayırsevere öğrencilerden sürpriz ziyaret
Yüksekova'ya ilkokul yaptıran Kayserili hayırsevere öğrencilerden sürpriz ziyaret
Yüksekova'ya ilkokul yaptıran Kayserili hayırsevere öğrencilerden sürpriz ziyaret
Yüksekova'ya ilkokul yaptıran Kayserili hayırsevere öğrencilerden sürpriz ziyaret
Yüksekova'ya ilkokul yaptıran Kayserili hayırsevere öğrencilerden sürpriz ziyaret

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yüksekova'ya ilkokul yaptıran Kayserili hayırsevere öğrencilerden sürpriz ziyaret - Son Dakika
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