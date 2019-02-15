Son Dakika Haberleri: Yüksekova'ya Modern Aydınlatma Sistemi

Yüksekova'ya Modern Aydınlatma Sistemi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesinin, ilçe caddelerine kurduğu modern aydınlatma sistemi kentin güzel bir görünüme kavuşmasına neden oldu.

Yüksekova'ya Modern Aydınlatma Sistemi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Belediyesinin, ilçe caddelerine kurduğu modern aydınlatma sistemi kentin güzel bir görünüme kavuşmasına neden oldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor.


Bu kapsamda daha önce kentin yollarını yapan, parklar oluşturan ve içme suyu sorununu çözen belediye, şimdi de caddelere modern aydınlatma sistemi kurdu.


İlçe merkezi bu sayede özellikle geceleri güzel bir görünüme kavuştu.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İpekyolu Caddesi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, hizmet odaklı yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Halkın geceleri daha rahat, daha güvenli yürümeleri ve ilçenin rengarenk bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını vurgulayan Kendüzler, "216 ışıklandırma direğimizi 7 kilometre boyunca ve 4 milyon lira maliyetle Şemdinli, Esendere yolları, Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde hizmete açıyoruz. Vatandaşlarımız sabırla beklediler. Sonunda bu yatırımı hak ettiler. Yüksekova'mıza, halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Programa 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, STK temsilcileri ve bazı kurum amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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