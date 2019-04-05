Son Dakika Haberleri: Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Süprizi

Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Süprizi

1 saat önce

Yüksekova'ya Nisan ayında kar sürpriziHAKKARİ - Hakkari Yüksekova ilçesine Nisan ayına rağmen, günlerdir ilçede sıcak havların hakim olmasının ardında ilçede akşam saatlerin itibariyle yoğun bir şekilde kar yağışı başlamasıyla hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Yüksekova'ya Nisan ayında kar sürprizi

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova ilçesine Nisan ayına rağmen, günlerdir ilçede sıcak havların hakim olmasının ardında ilçede akşam saatlerin itibariyle yoğun bir şekilde kar yağışı başlamasıyla hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
İlçe'de günlerdir aralıklı süren yağmurlu hava ve arada bir olsa güneş yüzünü gösterse de, Bugün akşam saatlerinden itibaren ilçe merkezine yoğun bir şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.
İlçenin işlek caddesinde Van istikametine giden sürücüler ise yoğun kar ve sisten dolayı zorlandılar.
Yağan kar yağışı hem sürücüleri hemde dışarıda kalan hayvanları olumsuz etkilerken, ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Karın Nisan ayında yoğun bir şekilde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Diğer yanda ise, Yetkiler; Yolların kaygan ve sürücülerin yol mesafelerini ile hızları korumasında uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:18 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Kar, Yerel
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