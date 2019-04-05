Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Süprizi
1 saat önce
Yüksekova'ya Nisan ayında kar sürpriziHAKKARİ - Hakkari Yüksekova ilçesine Nisan ayına rağmen, günlerdir ilçede sıcak havların hakim olmasının ardında ilçede akşam saatlerin itibariyle yoğun bir şekilde kar yağışı başlamasıyla hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Yüksekova
'ya Nisan ayında kar sürprizi
HAKKARİ - Hakkari
Yüksekova ilçesine Nisan ayına rağmen, günlerdir ilçede sıcak havların hakim olmasının ardında ilçede akşam saatlerin itibariyle yoğun bir şekilde kar yağışı başlamasıyla hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
İlçe'de günlerdir aralıklı süren yağmurlu hava ve arada bir olsa güneş yüzünü gösterse de, Bugün akşam saatlerinden itibaren ilçe merkezine yoğun bir şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.
İlçenin işlek caddesinde Van
istikametine giden sürücüler ise yoğun kar ve sisten dolayı zorlandılar. Yağan
kar yağışı hem sürücüleri hemde dışarıda kalan hayvanları olumsuz etkilerken, ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Karın Nisan ayında yoğun bir şekilde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Diğer yanda ise, Yetkiler; Yolların kaygan ve sürücülerin yol mesafelerini ile hızları korumasında uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:18 Kaynak: İHA
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