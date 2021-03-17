Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu - Son Dakika

Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu

17.03.2021 09:28

Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu -Çatılarda sürü halinde bulunan kargalar ilginç görüntüler oluşturdu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde evlerin çatılarında sürü halinde bulunan kargalar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu

-Çatılarda sürü halinde bulunan kargalar ilginç görüntüler oluşturdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde evlerin çatılarında sürü halinde bulunan kargalar, ilginç görüntüler oluşturdu.

İlçede her sene olduğu gibi havaların ısınmasıyla göç yoluyla değişik kuş türleri gelmeye başladı. Baharla birlikte kargalar, ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan evlerin çatılarına ve duvarlarına konmaya başladı. Akşam saatlerinde çatılara sürü halinde konan kargalar, çıkarttıkları seslerle ilginç görüntüler oluşturdu.

En işlek cadde üzerinde çatılara konmaya çalışan kargalar, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ilk kez bu kadar kargayı bir arada gördüğünü belirterek, cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu
Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu
Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu
Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu - Son Dakika


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