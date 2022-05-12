Yüksekova'yı sarıya bürüyen çiçeklerden renk cümbüşü - Son Dakika
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Yüksekova'yı sarıya bürüyen çiçeklerden renk cümbüşü

12.05.2022 12:11

Yüksekova'yı sarıya bürüyen çiçeklerden renk cümbüşü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin rakımlı Cilo Dağı'ndaki karla bütünleşen sarı çiçekler seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Yüksekova'yı sarıya bürüyen çiçeklerden renk cümbüşü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin rakımlı Cilo Dağı'ndaki karla bütünleşen sarı çiçekler seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği Yüksekova'da baharla beraber ova rengarenk çiçeklerle büründü. Baharın gelmesiyle birlikte değişik renkteki birbirinden güzel çiçekler eşsiz bir güzellik sunarken, fotoğrafçılar ise bu manzarayı fotoğraflamak için yoğun ilgi gösteriyor. Ovanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki kar manzarasıyla bütünleşen çiçekler, günbatımıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Çiçeklerle karlı dağların adeta kartpostallık görüntüler oluşturduğunu ifade eden Cami İnce, "Yüksekova 6 ay boyunca kış mevsimi yaşıyor. Karların yavaş yavaş erimesiyle beraber ilçemizin ovası renk cümbüşüne dönüştü. Bizde bu güzellikleri yerinde görmek için bugün ovamıza geldik. O güzellikleri yakında yaşadık. Özellikle karlı dağlarla birleşmesi adeta renk cümbüşüne dönüyor. Bu güzelliklere zarar vermeden herkesin görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Yüksekova'yı sarıya bürüyen çiçeklerden renk cümbüşü
Yüksekova'yı sarıya bürüyen çiçeklerden renk cümbüşü
Yüksekova'yı sarıya bürüyen çiçeklerden renk cümbüşü
Yüksekova'yı sarıya bürüyen çiçeklerden renk cümbüşü

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Toros Dağları, Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'yı sarıya bürüyen çiçeklerden renk cümbüşü - Son Dakika


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