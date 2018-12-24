Son Dakika Haberleri: Yüksekova Yoğun Kar Yağışı

Yüksekova Yoğun Kar Yağışı

4 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yüksekova Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yüksekova'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücü Uğur Erdoğan, yoğun kar yağışı ve sisten dolayı yolda kaldıklarını belirterek, "Kar yağışı şu an etkisini çok kötü bir şekilde arttırdı. O yüzden ulaşım sıkıntısı var. Uçaklar da kalkmıyor" dedi.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Selahaddin Eyyubi Havalimanında bugün yapılması planlanan İstanbul-Yüksekova ve Ankara-Yüksekova uçak seferi de karşılıklı iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:58 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması! Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftçi Projesiyle Hayatı Değişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:02:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova Yoğun Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]