Yüksekova yolunda onlarca araç mahsur kaldı - Son Dakika

Yüksekova yolunda onlarca araç mahsur kaldı
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç, Yüksekova- Van karayolunda mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken yol ise yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:05 Kaynak: İHA
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