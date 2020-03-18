Yüksekova yolunda onlarca araç mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova yolunda onlarca araç mahsur kaldı - Son Dakika

Yüksekova yolunda onlarca araç mahsur kaldı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Yüksekova yolunda onlarca araç mahsur kaldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.


Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç, Yüksekova- Van karayolunda mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken yol ise yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:05 Kaynak: İHA

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