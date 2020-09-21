Yüksekova zabıta ekiplerinden öğrencilere sürpriz - Son Dakika

Yüksekova zabıta ekiplerinden öğrencilere sürpriz

Zabıta ekipleri moral olsun diye, mahalle mahalle gezerek ilkokulların yeni ders zilini çaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ekipleri, mahalle mahalle gezerek ilkokulların yeni ders zilini zabıta aracında çalarak öğrencilere sürpriz yaptı.

Uzun bir sürenin ardından okullar bugün kapılarını öğrenciler için açtı. 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci bugün okuluna döndü. Kademeli olarak arttırılacak uygulamada bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısı Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrencilere moral amaçlı araçlardan çalındı. Zabıta ekipleri ilçenin mahallelerini gezerek, çaldıkları teneffüs zili ile öğrencilere moral oldu.