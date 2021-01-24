Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin balıkçıları, Nehil Çayı'nın yüzeyindeki buzu kazma kürekle kırıp suya bıraktıkları ağlarla balık avlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle, Yüksekova'da birçok gölet, akarsu ve dere buz tuttu.

İlçede Zap Suyu'nu besleyen en büyük akarsulardan Nehil Çayı'nın yüzeyi de buzla kaplandı. Suüstü köyünde balıkçılık yapan vatandaşlar da soğuk havaya rağmen çayda geleneksel yöntemler kullanarak balık avcılığı yapmaya başladı.

Sabah erken saatlerde Nehil Çayı'nın bulunduğu alana gelen balıkçılar, kalınlığı 40 santimetreye ulaşan buz tabakasını kazma kürekle kırarak ağlarını suya bırakıyor.

Bir süre bekledikten sonra ağı çeken balıkçılar, avladıkları alabalık ve sazanları satarak ailelerini geçindiriyor.

Balıkçılardan Mehmet Doru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avcılık için sabah erken saatlerde ovanın içinden geçen çaya gelerek, buzu kırdıklarını anlattı.

Dondurucu soğukların kendilerini zorladığını belirten Doru, şunları kaydetti:

"Burada hayat çok zor. Soğuk havada insanların evden çıkması çok zor. Biz de köyümüzün yanından geçen bu akarsuda her yıl balık avlıyoruz. Çok zor ama zevkli oluyor. Buzları kırarken zorlanıyoruz. Bazen tehlikeli de oluyor ama ailemizi geçindirmek için bunu yapıyoruz."

Seyhan Çirk de kalın buz tabakasını kırdıktan sonra ava başladıklarını belirterek, "Ağa takılan balıkları buzun altından çıkarıyoruz. Her birimiz günde 20-30 kilogram balık avlıyoruz. Hava çok soğuk, bunu da fırsata çevirmek istiyoruz. Avladığımız balıkları hem tüketiyoruz hem de satıyoruz." diye konuştu.