Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı - Son Dakika

Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı

24.01.2021 13:13

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin balıkçıları, Nehil Çayı'nın yüzeyindeki buzu kazma kürekle kırıp suya bıraktıkları ağlarla balık avlıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin balıkçıları, Nehil Çayı'nın yüzeyindeki buzu kazma kürekle kırıp suya bıraktıkları ağlarla balık avlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle, Yüksekova'da birçok gölet, akarsu ve dere buz tuttu.

İlçede Zap Suyu'nu besleyen en büyük akarsulardan Nehil Çayı'nın yüzeyi de buzla kaplandı. Suüstü köyünde balıkçılık yapan vatandaşlar da soğuk havaya rağmen çayda geleneksel yöntemler kullanarak balık avcılığı yapmaya başladı.

Sabah erken saatlerde Nehil Çayı'nın bulunduğu alana gelen balıkçılar, kalınlığı 40 santimetreye ulaşan buz tabakasını kazma kürekle kırarak ağlarını suya bırakıyor.

Bir süre bekledikten sonra ağı çeken balıkçılar, avladıkları alabalık ve sazanları satarak ailelerini geçindiriyor.

Balıkçılardan Mehmet Doru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avcılık için sabah erken saatlerde ovanın içinden geçen çaya gelerek, buzu kırdıklarını anlattı.

Dondurucu soğukların kendilerini zorladığını belirten Doru, şunları kaydetti:

"Burada hayat çok zor. Soğuk havada insanların evden çıkması çok zor. Biz de köyümüzün yanından geçen bu akarsuda her yıl balık avlıyoruz. Çok zor ama zevkli oluyor. Buzları kırarken zorlanıyoruz. Bazen tehlikeli de oluyor ama ailemizi geçindirmek için bunu yapıyoruz."

Seyhan Çirk de kalın buz tabakasını kırdıktan sonra ava başladıklarını belirterek, "Ağa takılan balıkları buzun altından çıkarıyoruz. Her birimiz günde 20-30 kilogram balık avlıyoruz. Hava çok soğuk, bunu da fırsata çevirmek istiyoruz. Avladığımız balıkları hem tüketiyoruz hem de satıyoruz." diye konuştu.

Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı
Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı
Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı
Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı

Doğu Anadolu Bölgesi, Yüksekova, Hakkari, Akarsu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sigara parası için annesini ekmek bıçağı ile kovalayan adam kardeş katili oldu Feyenoord'dan G.Saray'ın istediği Jörgensen için transfer yanıtı: 15 milyon euroyu veren alır Son Dakika: Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Türk gemisi Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi Fenerbahçe "MesutOl" kampanyasından ilk gün 2.8 milyon TL gelir elde etti Sulama kanalına 1 metre kala balçığa saplanan sarhoş sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz
Vatandaşa Vatandaşa "Ülke ekonomisini kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Aşka gelen İdo'dan romantik sözler Aşka gelen İdo'dan romantik sözler         
12:47
Arabası olmadığı halde hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası geldi Arabası olmadığı halde hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası geldi         
12:39
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu Türkali-2 kuyusuna ulaştı Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu Türkali-2 kuyusuna ulaştı         
12:34
12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam 12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam         
12:26
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar         
11:33
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu         
10:26
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor         
10:18
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı         
09:49
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma         
09:43
Güvenlik uzmanından Türk gemisine yapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine yapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek         
08:30
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 13:38:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei