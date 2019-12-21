Yüksekovalı çiftin 16 yıllık çocuk özlemi Eymen bebekle bitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekovalı çiftin 16 yıllık çocuk özlemi Eymen bebekle bitti - Son Dakika

Yüksekovalı çiftin 16 yıllık çocuk özlemi Eymen bebekle bitti

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Rüstem ve Münire Atasoy çiftinin 16 yıllık bebek özlemi son buldu.

Yüksekovalı çiftin 16 yıllık çocuk özlemi Eymen bebekle bitti, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Rüstem ve Münire Atasoy çiftinin 16 yıllık bebek özlemi son buldu. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından dün akşam kucaklarına aldıkları bebeklerine Eymen ismini veren çift, çok mutlu olduklarını söyledi.

Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde yaşayan Rüstem Atasoy (39) ve Münire Atasoy (36), 2003 yılında evlendi. Çocuk sahibi olamayan çift, tedavi gördü. Yıllarca çocuk özlemi yaşayan çift, en sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıklar Uzmanı Dr. Mehmet Cömert'e başvurdu. Uygulanan tedavi sonucu hamile kalan Münire Atasoy, dün akşam saatlerinde sezaryenle erkek çocuk dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Eymen ismini verdi.

Kadın Hastalıklar Uzmanı Dr. Mehmet Cömert, bebeğin durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Bu mutluluğu Yüksekova'da ikinci kez yaşıyorum. Bir ailenin uzun yıllar sonra bebek sevincine ortak olduk. Bebeğinin durumu gayet iyi ve sağlıklı" dedi.

Yıllardır bu anı beklediğini ve çok mutlu olduğunu belirten Münire Atasoy ise, "16 yıldır bu anı bekliyordum. Allah'a şükür bir bebeğim oldu. Rabbim verdi ve hocam da buna vesile oldu. Hocamın yanında tedavi oldum. Uzun yıllardır çocuk sahibi olmayı bekledim. Ama nasip bugüne oldu. Şu anda mutluluğumu anlatamıyorum" diye konuştu.


Devlet Hastanesi, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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