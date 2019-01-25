Yüksekovalı Çocuklar Kardan Adam Yaparak Tatilin Keyfini Çıkarıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki öğrenciler, dondurucu soğuklara rağmen kardan adam yaparak sömestri tatilini değerlendiriyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki öğrenciler, dondurucu soğuklara rağmen kardan adam yaparak sömestri tatilini değerlendiriyor.



Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Üçevler Mahallesi'nde ikamet eden öğrenciler, 15 tatilini kardan adam yaparak değerlendiriyor. Evde sıkıldıkları için dondurucu soğuğa rağmen kardan adam yapıp eğlenen çocuklar, "Tatilimizi kardan adam yaparak değerlendiriyoruz. Okulların açılmasını dört gözle bekliyoruz" dediler. - HAKKARİ

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