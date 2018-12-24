Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı Çocukların Kızak Keyfi

Yüksekovalı Çocukların Kızak Keyfi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Yüksekovalı Çocukların Kızak Keyfi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Güveç köyünde yaşayan çocuklar, hafta sonu tatillerini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kayarak geçiriyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Aşağı Güveç köyündeki çocuklar, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü bölgede kızaklarla kaymanın keyfini sürüyor. Köydeki patika yollardan kendi imkanlarıyla yaptıkları tahtadan kızaklarla yokuş aşağı kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturuyor.

Soğuk havaya rağmen üşümediklerini belirten çocuklar, kızaklarla kayarken çok eğlendiklerini ifade ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:44 Kaynak: İHA

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