-Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi

-Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü

03.03.2022 15:45

-Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Şemdinli ve Derecik ilçesinin arasında bulunan kanyon ve zirvelere doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

-Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Şemdinli ve Derecik ilçesinin arasında bulunan kanyon ve zirvelere doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 50 kişilik grubun bu haftaki rotası Şemdinli-Derecik ilçelerinde bulunan kanyon ve zirveler oldu. Yüksekovalı dağcılar, bölgenin dağlarını karış karış gezerek günün keyfini çıkardı.

YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, bugün ki rotalarının Şemdinli-Derecik bölgesi olduğunu belirterek, "Bölgede 5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bölgenin saklı güzelliklerinin yanında mağlara, kanyon ve zirvelere çıkarak güzel bir gün geçirdik. Tek amacımız bölgemizin en güzel köşelerini gezip turizme kazandırmaktır. Şu an 50 kişilik grupla yol almışız. Yüksekova'da artık dağcılar bölgeyi en güzel şekilde tanıtıyor diyebiliriz" dedi.

YEKDASDER üyesi Ahmet Güldal da, her hafta sonu bu etkinlikleri yaptıklarını belirterek, "Bu hafta Derecik bölgesine geldik. Bu hafta tamamen doğa güzelliklerini gezip yerinde tanıtacağız. Bizim şu an olduğumuz bölgede 2 mevsim bir arada yaşanıyor. Bir yanımız kış, bir yanımız ise bahar diyebiliriz. Bu da bizim buradaki doğa güzelliğimiz. Bizde bu güzel doğanın içerisinde yer almaktan çok mutluyuz, huzurluyuz. Biz her geçen gün YEKDASDER ailesi olarak büyüyoruz. Bugün de 50 kişilik grupla buradayız" ifadelerini kullandı.

-Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü
-Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü
-Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü

YORUMLAR
500
ÇİNLİ TURİST YÜKSEKOVA'DA FARSÇA ÖĞRENİYOR ÇİNLİ TURİST YÜKSEKOVA'DA FARSÇA ÖĞRENİYOR Yüksekovalı kayakçılar telesiyeji olmayan merkezde şampiyona için ter döküyor Yüksekovalı kayakçılar telesiyeji olmayan merkezde şampiyona için ter döküyor

Yüksekova, Hakkari, Derecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel -Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaş tazminat talebi: Rusya buna mecbur kalacak!
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak da var
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: -Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement