Yüksekovalı dağcıların Ağrı ve Reşko dağlarındaki zorlu tırmanışı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekovalı dağcıların Ağrı ve Reşko dağlarındaki zorlu tırmanışı

16.07.2022 12:02

Yüksekovalı dağcıların Ağrı ve Reşko dağlarındaki zorlu tırmanışı Hakkari Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, iki grup halinde hem Ağrı hem de Reşko dağlarına zirve tırmanışı yaptı.

Yüksekovalı dağcıların Ağrı ve Reşko dağlarındaki zorlu tırmanışı

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, iki grup halinde hem Ağrı hem de Reşko dağlarına zirve tırmanışı yaptı.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Türkiye'nin 2 yüksek dağı olan Ağrı ve Reşko dağlarına çıkmayı başardı. Dernek üyelerinin bir kısmı Ağrı Dağı'na, bir kısmı da Reşko Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Üyesi İslam Gürdal, Yüksekova merkezden yola çıktıktan 7 saat sonra Doğubayazıt'a vardıklarını belirterek, "Burada ilk olarak İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret ettik. Hemen karşısında kamp çadırımızı açıp geceyi dışarıda geçirdik. Ertesi gün 3 bin 200'e tırmanış gerçekleştirdik. Burada da tekrar çadırımızı kurduk ve sabahladık. Bir sonraki gün 4 bin 200'e kadar tırmanış yapıp çadırımızı kurduk. Ertesi gün gece saat 01.00'de final yapmak için son hazırlıkları yaptık. Tırmanışa geçtik ve sabah 07.00'de Ağrı Dağı'nın tam zirvesine çıktık. İnanılmaz bir duyguydu, çünkü dünyanın farklı ülkelerinde gelen çoğu dağcıdan önce zirve yaptık. Yüksekovamıza böyle bir gurur yaşattık" dedi.

Ağrı Dağı'na zirve yapan dağcılardan Mazlum Akdoğan ise "Türkiye'nin en yüksek dağı olarak bilinen 5 bin 156 rakıma sahip Ağrı Dağı zirvesine çıktık. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip ile zirve yaptık" ifadelerini kullandı.

Reşko Dağı'nın zirvesine çıkan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut da, "Sabah saatlerinde dağın eteklerindeki şelale ve gölleri gezdikten sonra zirve tırmanışı yaptık. 20 bin yıllık buzulları ve el değmemiş doğasıyla insanı büyüleyen görkemli bir ihtişamı var. Zorlu bir tırmanış sonucu saatler sonra Reşko Dağı'nın zirvesine ulaştık. Etkinliğe katılım sağlayan bütün misafirlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
New York'taki 15 Temmuz programında FETÖ'nün iç yüzü anlatıldı New York'taki 15 Temmuz programında FETÖ'nün iç yüzü anlatıldı 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'na doğa yürüyüşü 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'na doğa yürüyüşü
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Yüksekova, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekovalı dağcıların Ağrı ve Reşko dağlarındaki zorlu tırmanışı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 12:11:02. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekovalı dağcıların Ağrı ve Reşko dağlarındaki zorlu tırmanışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement