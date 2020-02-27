Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor - Son Dakika

Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşan Hasan Düzen, dedesinin 100 yıllık mesleğini 37 yıldır sürdürüyor.

Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşan Hasan Düzen, dedesinin 100 yıllık mesleğini 37 yıldır sürdürüyor.


İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Tuğlu köyünde yaşayan Hasan Düzen (60), dedesinden kalma kaşık oyma mesleğini 37 yıldır yaşatıyor. Tuğlu köyünde hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında tahta kaşık yapan Düzen, tahta kaşığın kültürünü de bu şekilde devam ettiriyor. Dedesinden kalma mesleği yaşatmaya çalışan Düzen, evinin bahçesine kurduğu küçük atölyesinde tamamen el işçiliği ile günlük ortalama 5 tahta kaşık yapıyor. Kaşık oyma malzemelerinin dedesinden kaldığını söyleyen Düzen, "37 yıldır bu mesleği yapıyorum. Boş zamanlarımda yaptığım kaşıkları çoğu zaman eşe dosta hediye ediyorum. Sipariş aldığım kaşıkları da tanesini 15 liradan satıyorum. Dedem bu mesleği hem Irak'ta hem Türkiye'de yaptı. O zamanlar dedemin yanında takılıyordum kısa zamanda mesleği kaptım. Yüksekova'da açtığım marangoz atölyesi rağbet görmeyince tekrar köye gelmek zorunda kaldık. Şuan burada hem hayvancılıkla uğraşıyorum, hem de kaşık oyma mesleğini yaşatamaya çalışıyorum. Emek ve zaman isteyen bir iş olduğu için kimse uğraşmak istemiyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Tuğlu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınır ötesi harekatta görev alacak 400 komando Hatay'a sevk edildi
Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor Arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diye ayrılan genç kız, kayalıklardan düşerek öldü

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:46:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekovalı Düzen, 100 yıllık dede mesleğini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]