Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı esnaf, topladığı kitapları öğrencilere ulaştırıyor
Son Dakika Güncel Yüksekovalı esnaf, topladığı kitapları öğrencilere ulaştırıyor - Son Dakika

Yüksekovalı esnaf, topladığı kitapları öğrencilere ulaştırıyor

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde manav işleten Abit Mengeş, kendi imkanlarıyla aldığı ve arkadaşlarından topladığı yüzlerce kitabı köy okullarında okuyan öğrencilere ulaştırıyor.

Yüksekovalı esnaf, topladığı kitapları öğrencilere ulaştırıyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde manav işleten Abit Mengeş, kendi imkanlarıyla aldığı ve arkadaşlarından topladığı yüzlerce kitabı köy okullarında okuyan öğrencilere ulaştırıyor.

İlçede esnaflık yapan Mengeş, öğrencilere kitap sevgisini aşılamak ve okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla kitap kampanyası başlattı.

İlk etapta kendi imkanlarıyla kitaplar alan Mengeş, bu düşüncesini çevresindeki ve sosyal medyadaki arkadaşlarıyla da paylaştı.

Aldığı destek sayesinde 4 ayda yaklaşık 600 kitap toplayan Mengeş, bir yandan iş yerinde çalışırken bir yandan da gelen kitapları seviyelerine göre ayırarak köy okullarındaki öğrencilere ulaştırmaya çalışıyor.

Mengeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı başlattığını söyledi.

Öğrencilere faydalı olmak istediğini belirten Mengeş, "Okumayı çok istiyordum ama okuyamadım. Amacım öğrencilere destek olmak, onları kitapla buluşturmak. Kendi çapımda bazı kitaplar aldım. Maddi durumum yetmediği için arkadaşlarımla bunu paylaştım. Bana kitap desteğinde bulunanlar oldu. Hedefim 2 bin kitaba ulaşmak. Bu kitapları da maddi durumu kötü olan köy okullarındaki öğrencilere ulaştırmak istiyorum. Kısa sürede bu sayıya ulaşacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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