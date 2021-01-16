Yüksekovalı genç pet şişelerinden kuş yemlikleri yaptı - Son Dakika

Yüksekovalı genç pet şişelerinden kuş yemlikleri yaptı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Erdinç Düzen isimli duyarlı vatandaş, pet şişelerden yaptığı kuş yemlikleri ile takdir kazanıyor.

Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Erdin Düzen adlı genç, kış boyunca yem bulma zorluğu yaşayan kuşlar için çözüm buldu. Etrafta bulduğu atık pet şişelerini toplayarak, kendi imkanları doğrultusunda yemliklere çevirerek, mahallede bulunan ağaç dallarına asarak vatandaşlardan beğenini kazanıyor. Ağaç dallarına astığı kuş yemliklerinin içerisine her gün yem bırakarak kuşlar artık daha iyi bir şekilde besleniyor.

Her vatandaşın evinin balkonuna veya bahçesine kış mevsiminde kuşlar için yemlikler yaparak bıraktığını söyleyen Erdinç Düzen, "Bölgemizde geçen çetin kış şartlarından dolayı sokak hayvanları yiyecek bulma noktasında zorluk yaşıyorlar. Bende atık malzemelerden kuşlar için yemlik yaparak sokaktaki farklı ağaçlara asarak bir nebze olsun bu soğuk günlerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Sabah ve akşama doğru yemliklerin içini temizleyip içine buğday ve ekmekleri parçalayıp bırakıyorum. Soğuk günlerde herkesin evin balkonuna bu tür yemlikler yaparak sokak dostlarımıza yardımcı olmalarını istiyorum. Bütün çabam sokaktaki canlıları hayatta kalabilmeleri için eliminden geleni yapmak. Unutmayalım ki Bizler iyilik ettikçe iyilik bulacağız" dedi.