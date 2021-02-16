Yüksekovalı gencin sırt üstü kayma keyfi - Son Dakika

Yüksekovalı gencin sırt üstü kayma keyfi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Rıdvan Akkurt adlı genç, karlı tepeden sırt üstü kaymanın keyfini yaşadı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Rıdvan Akkurt adlı genç, karlı tepeden sırt üstü kaymanın keyfini yaşadı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan Rıdvan Akkurt adlı genç, hayvanlarına dağdan ot getirdiği sırada, kendisini sırt üstü bırakarak kaymanın keyfini çıkarttı. O anları cep telefonuna kaydeden Rıdvan Akkurt, "Hayvanlarımız için karlı tepeden biriktirdiğimiz otları indirmeye gitmiştik. Ben de o karlı tepeden kendimi sırt üstü bırakarak aşağıya kadar kaydım. O anları ölümsüzleştirmek içinde saniye saniye telefonuma kaydettim" dedi. - HAKKARİ

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