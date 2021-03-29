Yüksekovalı Hira, Anıtkabir'i ziyaret edecek - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde babasına, çok sevdiği Anıtkabir'in kardan maketini yaptıran 9 yaşındaki Hira Karahan'ın, yarın Anıtkabir'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Atatürk'ü çok seven ve babasına kardan Anıtkabir yaptıran Yüksekovalı minik Hira'mız, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor. Ailesiyle birlikte Van'dan yola çıkan minik Hira yarın çok merak ettiği Anıtkabir'i ziyaret edecek" denildi.