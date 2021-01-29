Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti - Son Dakika

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde kardan Anıtkabir yaptı. 10 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta kardan Anıtkabir yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve aslanlı yol da ortaya çıkardı.

"RESİMLERİNİ GÖRÜNCE KIZIM ÇOK HEYECANLANDI"

İnşaat işçisi baba Karahan, "Kızımın kuzeni bundan önce Anıtkabir'e gitmişti. Telefonla kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol Anıtkabir resimlerini çekmesini istedi. Ankara'da dönünce kızım Hira ile görüştü. Anıtkabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı. Keşke ben de gidebilsem, Atamın yerini görmek istiyorum. Kızım da bana 'Baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın. Bana da bu sefer Anıtkabir yap' dedi. Ben de iş olmadığı için evimin bahçesinde biriken karlardan kızım Hira için aslanlı yol ve Anıtkabir yaptım. Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi ve imkansızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir'e götüremedim" dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Anıtkabir'i görmeyi çok istediğini anlatan 3'ürcü sınıf öğrencisi Hira Karahan ise, "Kuzenim başarılı olduğu için okul onu Anıtkabir'e gezmeye götürmüştü. Ben de benim için resim çekmesini istemiştim. Ben de resimleri görünce çok sevindim. Tek hayalim Anıtkabir'i görmek. Ancak maddi imkansızlık ve pandemi nedeniyle babam beni götüremiyor. Babam bu isteğimi kardan aslanlı yol ve Anıtkabir'i yaparak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutluyum bu soğuğa rağmen babam bu istediğimi gecesini gündüzünü katarak beni mutlu etti" diye konuştu.

Buzdan yapılan tabletle de Atatürk için şiir yazıp okuyan Hira Karahan, bir gün mutlaka Anıtkabir'e gideceğini söyledi.