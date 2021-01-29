Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti - Son Dakika

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti

29.01.2021 08:57

Hakkari'de yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan, Mustafa Kemal Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira için kardan Anıtkabir yaptı. Baba Karahan, kızının tek isteğini 10 günlük uğraşlar sonucu eksi 20 derece soğukta kardan Anıtkabir yaparak gerçekleştirdiğini anlattı.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde kardan Anıtkabir yaptı. 10 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta kardan Anıtkabir yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve aslanlı yol da ortaya çıkardı.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti

"RESİMLERİNİ GÖRÜNCE KIZIM ÇOK HEYECANLANDI"

İnşaat işçisi baba Karahan, "Kızımın kuzeni bundan önce Anıtkabir'e gitmişti. Telefonla kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol Anıtkabir resimlerini çekmesini istedi. Ankara'da dönünce kızım Hira ile görüştü. Anıtkabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı. Keşke ben de gidebilsem, Atamın yerini görmek istiyorum. Kızım da bana 'Baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın. Bana da bu sefer Anıtkabir yap' dedi. Ben de iş olmadığı için evimin bahçesinde biriken karlardan kızım Hira için aslanlı yol ve Anıtkabir yaptım. Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi ve imkansızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir'e götüremedim" dedi.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti

"ÇOK MUTLUYUM"

Anıtkabir'i görmeyi çok istediğini anlatan 3'ürcü sınıf öğrencisi Hira Karahan ise, "Kuzenim başarılı olduğu için okul onu Anıtkabir'e gezmeye götürmüştü. Ben de benim için resim çekmesini istemiştim. Ben de resimleri görünce çok sevindim. Tek hayalim Anıtkabir'i görmek. Ancak maddi imkansızlık ve pandemi nedeniyle babam beni götüremiyor. Babam bu isteğimi kardan aslanlı yol ve Anıtkabir'i yaparak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutluyum bu soğuğa rağmen babam bu istediğimi gecesini gündüzünü katarak beni mutlu etti" diye konuştu.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti

Buzdan yapılan tabletle de Atatürk için şiir yazıp okuyan Hira Karahan, bir gün mutlaka Anıtkabir'e gideceğini söyledi.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti
Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Şerif, Yüksekova, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR (9)
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