Yüksekovalı iş adamından güvenlik güçlerine kışlık maske - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren İşleyen Tekstil'in sahibi Soner İşleyen, güvenlik güçlerine maske hediye etti.

İşleyen Tekstil'in sahibi Soner İşleyen, ilçenin değişik noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliği için nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, kendilerine başarılar diledi. Eksi 20 derece soğukta bile gözünü kırpmadan nöbet tutan güvenlik güçleri sayesinde rahat ve huzurlu uyuyabildiklerini ifade eden İşleyen, "Sayın kaymakamımızdan ve emniyetimizden aldığımız özel izinle, uygulama noktalarında, eksi 20 dereye rağmen görev yapan güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek kendilerine kışlık ve yıkanabilir maskeler hediye ettik. Tüm zorluklara rağmen yılmadan, usanmadan ve bıkmadan görevi başında olan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Güvenlik güçleri ise bu duyarlılığından dolayı iş adamı Soner İşleyen' teşekkür etti. - HAKKARİ