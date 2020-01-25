Yüksekovalı işletmeciden Elazığ ve Malatya için örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekovalı işletmeciden Elazığ ve Malatya için örnek davranış - Son Dakika

Yüksekovalı işletmeciden Elazığ ve Malatya için örnek davranış

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otel sahibi Adem Çağala, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden sonra depremzedeler için otelin kapılarını açtı.

Yüksekovalı işletmeciden Elazığ ve Malatya için örnek davranış, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otel sahibi Adem Çağala, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden sonra depremzedeler için otelin kapılarını açtı.


Dün akşam Elazığ merkeze bağlı Sivrice ilçesinden meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra, ilçenin Cengiz Topel Caddesinin üzerinde bulunan otel sahibi Adem Çağala, Elazığ ve Malatya'da dışarıda kalanlar için otelini seferber etti. Yıllardır bölgede misafirperlik yapan ilçe halkı, bu seferde hiçbir şey gözetmeden Elazığ ve Malatya için seferber her konuda seferber olacaklarını söylediler.


Elazığ ve Malatya için otelini seferber eden Adem Çağala, "Dünden beri dualarımız tüm depremi yaşayan hisseden insanlarla beraber. Dualarımız Elazığ Malatya için. Gün birlik beraberlik günü diyorum ve elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Olayın yaşandığı andan beri otelimizin kapılarını hiçbir şey gözetmeden insanlık namına Elazığ ve Malatya için açtık. Tüm depremzedelerin başımızın üstünde yeri var. Bu sadece otel değil elimizden gelen her imkanı seferber etmeye hazırız. Biz Yüksekova halkı olarak her zaman zorda, darda kalan insanlar için kapılarımızı her daim açmışız ve daima da insanlık namına bunu yapmaya devam edeceğiz. Ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum " dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:52 Kaynak: İHA
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