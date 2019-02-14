Yüksekovalı Kadın Futbolculara Malzeme Desteği

İçişleri Bakanlığınca, Yüksekova Belediyesi Kadın Futbol Takımı sporcularına malzeme yardımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Yüksekova Belediyesi Kadın Futbol Takımı sporcularına malzeme yardımı yapıldı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, bir restoranda düzenlenen programda, kadın futbol takımı yönetici ve sporcuları ile bir araya geldi.



Kendüzler, burada yaptığı açıklamada, içerisinde ayakkabı ve eşofman gibi malzemelerin bulunduğu paketlerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kadın sporculara dağıtılmak üzere gönderildiğini söyledi.



Bakan Soylu'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Kendüzler, sporculara başarı temennisinde bulundu.



Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım da duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Soylu ve Kendüzler'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Konuşmaların ardından kadın sporculara malzemelerin bulunduğu paketler dağıtıldı.



Programa İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da katıldı.

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