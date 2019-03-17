Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı Kadınlar'dan Kardeş Belediye'ye Ziyaret

Yüksekovalı Kadınlar'dan Kardeş Belediye'ye Ziyaret

1 saat önce

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde bir seneye yakındır faaliyetlerde bulunan "Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği" ile "Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği" çalışanları kardeş belediyeler arasındaki dayanışmayı pekiştirmek adına 'Düzce Belediyesi'ni ziyarette bulundular.

Yüksekovalı Kadınlar'dan Kardeş Belediye'ye Ziyaret, System.String[]
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde bir seneye yakındır faaliyetlerde bulunan "Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği" ile "Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği" çalışanları kardeş belediyeler arasındaki dayanışmayı pekiştirmek adına 'Düzce Belediyesi'ni ziyarette bulundular.

"Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği" başkanı Hatice Temir, "Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği" başkanı Esengül Pınar Özcan ve dernekler üyesi kadınlar Düzce Belediyesi ziyaretinden sonra Düzce, İstanbul ve Ankara'da bulunan tarihi mekanları ziyaret ettiler.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan başkanları Temir ile Özcan, Düzce Belediyesi'nin misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, olumlu ve verimli temaslarda bulundukları ve keyifli bir gezi gerçekleştirdikleri ifade ettiler.

Başkanlar ve dernek üyeleri kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alaka için de öncelikle Düzce Belediyesi Başkanı ve çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Düzce, İstanbul, Ankara'ya yapılan 5 günlük gezinin ardından Yüksekovalı Kadınlar İlçeye döndü. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar Bakkaldan Dönerken Dereye Düşen 2 Kardeşten Biri Kayboldu, Diğeri Yaralı Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 02:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı Kadınlar'dan Kardeş Belediye'ye Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]