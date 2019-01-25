Yüksekovalı Kadınlar Konya'daki "Reng-i Hakkari" Programına Katıldı

i Hakkari Sanat Topluluğu"nun programına katıldılar.

i Hakkari Sanat Topluluğu"nun programına katıldılar.



Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hakkari'nin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından sahne alan Reng-i Hakkari, Kürtçe ve Türkçe müzik dinletisi sundu. Programa katılan Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan; Konya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Hakkari'nin eski ve Konya'nın şimdiki Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ın daveti üzerine Konya'da sahne alan Reng-i Hakkari grubunun etkinliğine katıldı. Muhteşem bir sanat gösterisiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Reng-i Hakkari grubunun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bütün ekibi canı gönülden kutluyoruz" dedi. - HAKKARİ

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