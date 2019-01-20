Yüksekovalı Kadınlardan Ağrı'ya Ziyaret
40 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında 20 kadın, Ağrı'ya giderek bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.
Hakkari
'nin Yüksekova Kaymakamlığı
tarafından düzenlenen program kapsamında 20 kadın, Ağrı
'ya giderek bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.
Yüksekovalı Kaymakamlığı Aile Destek Merkezindeki kursiyer kadınlar, Ağrı Aile Destek Merkezini, Ağrı Huzurevini ve Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı
'nı ziyaret ettiler. Aile Destek Merkezi sorumlusu Sevda Özcan, kursiyerlerle birlikte 3 günlük bir gezi programı düzenlendiklerini söyledi. Özcan, "Kurum olarak bu tür etkinlikler düzenleyerek hem farklı illeri tanıma şansı hem de tarihimizi kadınlarımıza anlatma şansı buluyoruz" dedi.
Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan ise, aile destek merkezimizde hasta ve yaşlı hizmetleri kursuna katılan ve teorik eğitimini tamamlayan kursiyerlerin isteği üzerine Kaymakam Ramazan Kendüzler'in destekleriyle Ağrı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ve Ağrı Aile Destek Merkezini ziyaret ettiklerini söyledi. Özcan, "Doğubayazıt İshak Paşa Sarayını gezdik. Kaymakamımıza kursiyerlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:43 Kaynak: İHA
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