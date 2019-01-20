Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı Kadınlardan Ağrı'ya Ziyaret

Yüksekovalı Kadınlardan Ağrı'ya Ziyaret

40 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında 20 kadın, Ağrı'ya giderek bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Yüksekovalı Kadınlardan Ağrı'ya Ziyaret, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında 20 kadın, Ağrı'ya giderek bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Yüksekovalı Kaymakamlığı Aile Destek Merkezindeki kursiyer kadınlar, Ağrı Aile Destek Merkezini, Ağrı Huzurevini ve Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret ettiler. Aile Destek Merkezi sorumlusu Sevda Özcan, kursiyerlerle birlikte 3 günlük bir gezi programı düzenlendiklerini söyledi. Özcan, "Kurum olarak bu tür etkinlikler düzenleyerek hem farklı illeri tanıma şansı hem de tarihimizi kadınlarımıza anlatma şansı buluyoruz" dedi.

Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan ise, aile destek merkezimizde hasta ve yaşlı hizmetleri kursuna katılan ve teorik eğitimini tamamlayan kursiyerlerin isteği üzerine Kaymakam Ramazan Kendüzler'in destekleriyle Ağrı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ve Ağrı Aile Destek Merkezini ziyaret ettiklerini söyledi. Özcan, "Doğubayazıt İshak Paşa Sarayını gezdik. Kaymakamımıza kursiyerlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız

Son Dakika! Afrin Şehir Merkezinde Patlama: 4 Ölü, 11 Yaralı TEM'de Çift Katlı Halk Otobüsünde Yangın Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 12:23:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı Kadınlardan Ağrı'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]