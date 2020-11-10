Yüksekovalı kardeşlere bilgisayar desteği - Son Dakika

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz problemi yaşayan 4 kardeşe bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Yeni Mahalle'de ikamet eden Ak ailesi, görme problemi yaşayan 4 çocuğunun uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu bilgisayar için internet fenomeni 'Vanlı Amcan' ile irtibata geçti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muarem Tekin, kardeşlere bilgisayar, masa ve sandalye hediye etti.

Gözlerindeki damar tıkanıklığı nedeniyle görme sorunu yaşayan 4 kardeşe Başkan Muarem Tekin adına malzemeleri Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç teslim etti. Ak kardeşlerin durumlarını sosyal medyadan öğrendiklerini ifade eden Çoğaç, "Vanlı Amcan adlı bir hayırsever sosyal medyada ailenin durumunu paylaşıyor. Bunun üzerine Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muarem Tekin bu durumu öğrendikten sonra kayıtsız kalmadı ve öğrencilerimize masa üstü bilgisayar ve malzemelerini tedarik etti. Biz de onların aracılığıyla buraya geldik ve bilgisayarımızı kurduk. Bu yardımlarından dolayı Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah bununla sınırlı kalmayız. Hem bölgede, hem ilçemizde durumu müsait olmayan öğrenciler var. Uzaktan eğitimine ulaşamayan öğrencilerimiz var. Tablet ihtiyacı var. İnşallah kısa zamanda her şey daha iyi olur, yapılan destekler de artar" dedi.

Kardeşlerden lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aleyna Ak, "Biz mağdurduk. Sosyal medyada sesimizi duyurmak istedik. Sağ olsun 'Vanlı Amcan' bize yardımcı oldu. Bu yardımlara karşı sadece dua istiyor. Biz de aile olarak ona her zaman duacıyız ve kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Vanlı Amcan haberiyle bize yardımı Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç aracığıyla gönderen Muarem Tekin başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ