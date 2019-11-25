Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı öğrenciler 2 bin 870 rakımda erbane çaldı
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Yüksekovalı öğrenciler 2 bin 870 rakımda erbane çaldı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir grup öğrenci, 2 bin 870 rakımda erbane çaldı.

Yüksekovalı öğrenciler 2 bin 870 rakımda erbane çaldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir grup öğrenci, 2 bin 870 rakımda erbane çaldı.


İlçenin Güllüce köyünde bulunan Bayrak Tepe'ye yürüyüş düzenleyen öğrenciler, 2 bin 870 rakımlı zirvede erbane çalarak güzel bir gün geçirdiler. Öğrencilerle beraber Bayrak Tepe'ye çıkan Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan, "Biz her hafta olduğu ilçemizin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sefer değişik bir şeyler yaparak öğrencilerle yürüyüşümüze çıktık. Şehir merkezinde bir araya geldiğimiz öğrencilerle Güllüce köyüne giderek, köyden de yürüyüş yaparak Bayrak Tepe'ye çıktık. Şehrimizin güzelliklerini ön plana çıkartmak için öğrencilerimiz erbane çalarak farkındalık oluşturdular. Tüm öğrencilerimiz tepelik yerlere çıkarak ellerine aldıkları erbaneleri çalarak günün tadını çıkarttılar. Bizde burada bizimle her hafta olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Öğrenciler ise, ilk kez böyle bir heyecan yaşadıklarını ve ilçede rahatlıkla görülen yüksek rakımlı tepeleri gezmenin keyfini çıkardıklarını söylediler. - HAKKARİ

Yüksekova, Güllüce, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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