Yüksekovalı öğrenciler kuşlar için yemlik yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekovalı öğrenciler kuşlar için yemlik yaptı - Son Dakika

Yüksekovalı öğrenciler kuşlar için yemlik yaptı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kuşlar için yemlik yaparak ağaçlara astı.

Yüksekovalı öğrenciler kuşlar için yemlik yaptı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kuşlar için yemlik yaparak ağaçlara astı.


Yüksekova İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatih Onaylı, öğrencileriyle birlikte örnek bir etkinliğe imza attı. Onaylı ve öğrencileri, "Artık Değil, Canlılara Katık" sloganı ile hareket ederek, pet şişeleri keserek kuşlar için yemlik yaptı. Yemliklerin içini yem ile dolduran Onaylı ve öğrencileri, çarşı merkezinde bulunan ağaçlara asarak örnek bir davranış sergiledi.


Onaylı ve öğrencileri, aynı zamanda çarşı merkezinde bulunan köpekler için yemek artıkları toplayarak belli noktalara bıraktı. Etkinlik hakkında kısa bir açıklama yapan öğretmen Onaylı, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve toplumda sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmak için okulumuz yemekhanesinde ve lokantalarda topladığımız yemek artıklarını sokak hayvanlarına dağıttık. Ayrıca öğrencilerimiz ile pet şişelerden yapmış olduğumuz kaplara kuş yemi bırakarak okulumuzun çevresindeki ve çarşı merkezindeki yüksek yerlere astık. Amacımız daha bilinçli, daha merhametli ve hayvan haklarına karşı saygılı bireyler yetiştirmektir. Böyle etkinlikleri sürdürmeyi hedefliyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı
Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekovalı öğrenciler kuşlar için yemlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]