Yüksekovalı öğrenciler kuşlar için yemlik yaptı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kuşlar için yemlik yaparak ağaçlara astı.



Yüksekova İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatih Onaylı, öğrencileriyle birlikte örnek bir etkinliğe imza attı. Onaylı ve öğrencileri, "Artık Değil, Canlılara Katık" sloganı ile hareket ederek, pet şişeleri keserek kuşlar için yemlik yaptı. Yemliklerin içini yem ile dolduran Onaylı ve öğrencileri, çarşı merkezinde bulunan ağaçlara asarak örnek bir davranış sergiledi.



Onaylı ve öğrencileri, aynı zamanda çarşı merkezinde bulunan köpekler için yemek artıkları toplayarak belli noktalara bıraktı. Etkinlik hakkında kısa bir açıklama yapan öğretmen Onaylı, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve toplumda sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmak için okulumuz yemekhanesinde ve lokantalarda topladığımız yemek artıklarını sokak hayvanlarına dağıttık. Ayrıca öğrencilerimiz ile pet şişelerden yapmış olduğumuz kaplara kuş yemi bırakarak okulumuzun çevresindeki ve çarşı merkezindeki yüksek yerlere astık. Amacımız daha bilinçli, daha merhametli ve hayvan haklarına karşı saygılı bireyler yetiştirmektir. Böyle etkinlikleri sürdürmeyi hedefliyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ