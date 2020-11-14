Yüksekovalı öğrenciler oyun etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Yüksekovalı öğrenciler oyun etkinliğinde buluştu

14.11.2020 13:59
Yüksekovalı öğrenciler oyun etkinliğinde buluştu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oyun etkinliği düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oyun etkinliği düzenlendi.

Şehir Stadı'nda 10 okulun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak öğretmenleriyle oyunlar oynadı.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, velilerin de katıldığı etkinlikte çocuklarla sohbet edip, bir süre oyunlarına ortak oldu.

Renkli anların yaşandığı etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri de katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekovalı öğrenciler oyun etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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